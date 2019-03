Tempête Freya : reprise progressive de la circulation entre Amiens et Paris. Trafic rétabli entre Creil et Beauvais.

🚦FlashinfoTERHDF 11h



La circulation a repris sur toutes les lignes mais elle reste extrêmement perturbée sur les axes Amiens ↔ Paris ( par extension sur Creil ↔ Paris), et Compiègne ↔ Paris.



Le fil @TERHDF fait tout son possible pour vous informer, n'hésitez pas — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 4 mars 2019

Un câble électrique est tombé sur une caténaire près d'Ailly-sur-Noye dans la Somme. / © SNCF

🚦FlashinfoTERHDF 12h

Des retards persistent sur St-Quentin ↔ Paris, Beauvais ↔ Creil et Paris ↔ Boulogne.



Nous sommes à vos côtés tout au long de cette journée 📲 — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 4 mars 2019

Le premier train entre Amiens et Creil est parti à 9h15. La circulation reprend donc progressivement en direction et en provenance de Paris. Elle a été totalement rétablie vers 12h. Il faudra néanmoins encore du temps pour résorber les retards enregistrés à cause de l'incident. Ce qui explique que la situation soit encore compliquée :Un câble électrique a été arraché à Remiencourt dans la Somme. Il est tombé sur une caténaire SNCF. Si le câble a été raccordé par Enedis, reste à la SNCF à réparer la caténaire. Les premières interventions ont permis de rétablir le trafic sur l'une des deux voies. Une partie de la matinée, les trains ont circulé dans les deux sens sur une seule voie.Difficile donc ce matin de se rendre dans la Capitale. Par ailleurs, la ligne entre Creil et Beauvais était totalement à l'arrêt jusqu'en début d'après-midi. De nombreux arbres étaient tombés sur la voie. Les agents SNCF s'affairaient pour les dégager mais elles étaient bien souvent difficiles d'accès.Vers 14h, les trains ont pu à nouveau circuler entre les deux villes de l'Oise.Des perturbations ont également empêché la circulation des trains entre Laon et Tergnier dans l'Aisne mais elle a repris peu avant 8h ce matin. En revanche, elle est toujours compliquée entre Amiens et Tergnier et sur d'autres lignes dans les Hauts-de-France :Des déviations sont mises en place pour éviter de trop grosses perturbations mais le retour à la normale est prévu dans l'après-midi. Les usagers peuvent retrouver toutes les informations en direct sur l'application SNCF.Cette nuit, un front secondaire de la tempête Freya qui souffle actuellement sur les îles britanniques a entraîné de fortes rafales de vent sur les Hauts-de-France. Météo France a placé la région en vigilance orange aux vents violents jusqu'à 18h ce lundi.