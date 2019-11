Tentative d'agression au couteau au lycée de La Hotoie à Amiens

Ce jeudi matin, un élève mineur scolarisé en Première et temporairement exclu du lycée de La Hotoie à Amiens, s'est présenté à l'entrée de l'établissement. Il a voulu y entrer pour "en découdre avec sa petite amie", élève dans le même lycée. Le personnel l'en a empêché. Le jeune homme a alors sorti un couteau avec lequel il a menacé une conseillère principale d'éducation et un assistant d'éducation sans les blesser.La jeune fille visée a été immédiatement mise en sécurité à l'intérieur du lycée.Ce jour et demain vendredi, l'établissement scolaire accueille des professionnels de tous secteurs pour les journées de découverte des métiers. Pas de chance pour le lycéen : parmi les intervenants figurent des gendarmes. L'un d'eux a maîtrisé le jeune homme qui s'est alors blessé avec son couteau.Il a été transporté au CHU dans un état qui n'inspirait aucune inquiétude.