Le tour de France pour apprendre à réparer s'arrête à Amiens

Depuis plusieurs années, les ateliers pour apprendre à réparer soi-même ses équipements électroménagers se multiplient... L'objectif, devenir autonome, économiser de l'argent, et lutter contre l'obsolescence programmée.La start-up Spareka organise un... et, bonne nouvelle, il passe par Amiens ! Rendez-vous le 4 avril place Gambetta pour diagnostiquer une panne sur un appareil et découvrir leCe type de rendez-vous a plusieurs avantages : il permet de, allonger la durée de vie des produits, lutter contreet même adopter uneSpareka rapre environ 40 millions de tonnes déchets électriques et électroniques chaque année. Elle met à disposition du public des outils digitaux et innovants pour la réparation des objets. La start-up possède également une chaîne Youtube , la première dans le domaine.

"Obsolescence programmée", une notion qui fait débat depuis des années Aujourd'hui, certains fabricants sont soupçonnés d'accélérer le renouvellement de leurs produits en programmant prématurément leur fin de vie ou en organisant un défaut de qualité de certains composants. Ce qui provoquerait gaspillage et accumulation de déchets. Mais certains experts font valoir qu'aucune donnée scientifique ne prouve l'existence de telles stratégies industrielles. Des bas nylon aux téléphones portables en passant par les imprimantes, l'obsolescence dite "programmée" de certains produits, désormais à l'origine d'une enquête de la justice française, fait débat depuis des années. Le Parlement européen a demandé à la Commission européenne de légiférer spécifiquement sur l'obsolescence programmée, via le vote mi-juillet en session plénière d'une résolution non-contraignante. La France fait figure d'exception, elle qui sanctionne théoriquement depuis l'été 2015 "l'obsolescence programmée", à savoir "l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement". La pratique d'"obsolecence programmée" est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende, cette somme pouvant être portée à 5% du chiffre d'affaires moyen annuel.