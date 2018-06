Tour de France – Comment se déplacer à Amiens ?

© Tour de France

Où se garer ?

: 1000 places, situé à 15 minutes à pied de l’arrivée. (Le parking sera accessible aux camping-cars.) Parking de l’Apradis (6 rue des 2 Ponts) : 400 places, situé à 25 minutes à pied de l’arrivée.

Des milliers de personnes sont attendues aux abords du circuit du Tour de France à Amiens, samedi 14 juillet. Un événement qui rassemblera, outre les visiteurs, des milliers de professionnels (2400 véhicules, 2000 journalistes, photographes, caméramans, etc.).. Ils suivront la rue Jean Moulin, le boulevard de Dury, le boulevard de Saint-Quentin, la rue Saint-Fuscien, les boulevards de Belfort et d’Alsace-Lorraine, le boulevard Port d’Aval et le boulevard du Port, pour atteindre la ligne d’arrivée située sur le boulevard Faidherbe, versDès le vendredi 13 juillet à minuit,, par mesure de sécurité. Le centre-ville sera accessible en voiture par les, jusqu’à l’esplanade Branly et ce jusqu’à 12h30. La circulation et le stationnement en centre-ville restent possible toute la journée. Laseront ouverts dès 8h, en entrée d’agglomération :Lesera desservi (au niveau du rond-point) par une navette, exclusivement réservée aux personnes à mobilité réduite, toutes les 45 minutes de 9h à 19h. Elle reliera le parking à la rue du Commandant Defontaine.Concernant les bus, les modifications de lignes seront communiquées sur Amiens.fr Enfin, unsera mis en place rue Caumartin, devant le Coliseum.