Transferts à l'Amiens SC : Guirassy s'engage à Rennes et Opoku fait son retour

[Mercato]



🤝 L'Amiens SC et le Stade Rennais FC se sont mis d'accord pour le transfert de Serhou Guirassy.



Après 38 matchs et 13 buts pour le club, l'attaquant quitte donc l'Amiens SC.



Bonne continuation Serhou !



👉https://t.co/rcBsPdyPdQ#ASC #AllezAmiens ⚪️⚫️ pic.twitter.com/vobf5PTXRA — Amiens SC (@AmiensSC) August 27, 2020

Opoku revient en prêt

L'Amiens SC est heureux d'annoncer le retour au club de Nicholas Opoku.

Déjà prêté à l'Amiens SC lors de la saison passée, Nicholas Opoku revient en Picardie pour cette nouvelle saison 2020-2021.



Bienvenue chez toi Nicholas ! pic.twitter.com/Bk8SgHMIlF — Amiens SC (@AmiensSC) August 28, 2020

Le mercato d'été se poursuit avec cette fois-ci le départ de l'attaquant Serhou Guirassy. Après plusieurs semaines de négociation, l'Amiens SC et le Stade Rennais ont réussi à se mettre d'accord.Le joueur s'engage ainsi pour 5 ans à Rennes. "Je suis soulagé. Ça a pris du temps mais je suis très fier et très heureux de rejoindre un club tel que le Stade Rennais F.C. J’ai hâte de découvrir les supporters et mes nouveaux coéquipiers. J’espère que l’on va faire de grandes choses cette saison en championnat et en Ligue des Champions", a-t-il réagi via un communiqué du Stade Rennais. Né à Arles et formé à Laval, Serhou Guirassy a découvert brièvement la Ligue 1 à Lille en 2015, avant d'être prêté à Auxerre (Ligue 2), puis de partir faire ses armes en Bundesliga et en Ligue Europa avec Cologne. Cet international tricolore espoirs de 24 ans a retrouvé la Ligue 1 à Amiens à partir de janvier 2019, d'abord sous forme de prêt puis à l'été avec un transfert de 5 millions d'euros, le plus gros de l'histoire du club picard. Il totalise, sous le maillot amiénois, 13 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues.Son profil intéressait plusieurs clubs anglais, mais il avait choisi Rennes dès le début de l'été. Samedi, après avoir donné la victoire à son équipe descendue en Ligue 2 (1-0 contre Nancy), il avait déclaré devant les caméras qu'il espérait être bientôt Rennais. Le montant du transfert s'élèverait, selon plusieurs médias à 15 millions d'euros.Ce vendredi 28 août, l'Amiens SC officialise le retour de Nicholas Opoku. Le défenseur prêté à Amiens par le club italien de l'Udinese est de retour également en prêt.L'an passé, l'international ghanéen de 22 ans avait disputé 7 matchs avant que la compétition s'arrête pour cause de pandémie de coronavirus.