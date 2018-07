Travaux à Amiens : une course contre la montre avant l'arrivée du Tour de France

Trous et nids de poule

Amiens,pour l'arrivée de la huitième étape du Tour de France ?C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Les travaux sont loin d'être terminés alors que le 14 juillet, près de 200 coureurs s'élanceront de Dreux pour arriver dans la ville samarienne par la rue Jean Moulin.comme a pu le constater notre journaliste Quentin Duval. Nids de poule, plots et circulation alternée ...c'est sûr, l'arrivée de 8 km ressemble à un vaste chantier.En plus des travaux engagés il y a un peu plus d'un an, des trous se sont formés sur le parcours du Tour, place Joffre notamment. Difficile d'imaginer plusieurs dizaines de cyclistes passer ici à 60 km/h.La fuite d'une canalisation aurait provoqué ces cavités. Du béton a été injecté pour colmater les trous. La municipalité assure que la réparation est solide mais, comble de malchance, un sondage du sous-sol a permis de découvrir trois nouvelles excavations.Comme à huit jours de l'étape, les élus restent confiants, ils n'ont pas encore alarmé les organisateurs. Joints par téléphone, ceux-ci auraient quand même apprécié un petit coup de fil, comme le laisse entendre Stéphane Boury, responsable des arrivées ASO :"J’ai l’impression qu’à la ville d’Amiens ils ne sont pas inquiets puisqu’ils n’ont pas appelé donc je vais les appeler.".Pas d'inquiétude donc pour le moment. L'autre chantier destiné à recouvrir provisoirement d'asphalte la rue pavée des derniers kilomètres est également en cours.C'est sûr, une véritablepour la métropole amiénoise. Reportage complet sur la chaîne Youtube de France 3 Hauts-de-France.