Travaux : la colère des internautes après les annonces de Brigitte Fouré sur la circulation à Amiens

Quatre mesures

"C'est honteux"

Embouteillages, changements de sens de circulation intempestifs, engins sur les routes : depuis plusieurs mois, les travaux d'aménagement du bus à haut niveau de service (BHNS) et du réseau de chaleur rendent la circulation difficile partout dans la ville, voire impossible à certaines heures de la journée.Régulièrement interpellés à ce sujet, Brigitte Fouré (maire d'Amiens) et Alain Gest (président d'Amiens Métropole) ont annoncé des mesures pour fluidifier la circulation. Dans une vidéo diffusée sur les réseau sociaux, la maire admet "une certaine difficulté à circuler actuellement dans Amiens" et promet que la Ville fait "le maximum pour vous aider".Elle rappelle d'abord que... à condition qu'ils soient équipés d'un télépéage.Autre proposition :, près des centres commerciaux. "Vous pouvez stationner sur ce parking (...), emprunter la ligne de bus qui dessert tout le quartier nord, et arriver très vite en centre ville."Voilà pour ce qui existe déjà, mais elle y ajoute deux nouvelles mesures :, et la"Nous ferons le bilan au bout d'un mois, et nous reparlerons", conclut-elle.



Mais cela risque de ne pas suffire pour convaincre les Amiénois... La réaction des internautes ne s'est pas fait attendre. En quelques heures, des dizaines de commentaires d'internautes excédés ont été postés. Certains ont exprimé leur ras-le-bol : "ça fait un an que c'est le bordel", "les commerçants du centre-ville tirent la langue, et nous usagers de la route, on est dans une galère sans nom tous les jours !", peut-on lire sous la vidéo.



D'autres racontent leurs expériences. "Je mets 55 minutes pour aller travailler au lieu de 25 minutes !!!", affirme Céline. Sylviane, elle, explique qu'en partant à 8h de la route de Doullens, elle arrive à 8h45 au niveau de l'embarcadère des Hortillonnages (soit une distance de moins de 2 kilomètres).



Et d'autres encore critiquent directement les mesures annoncées par la maire. "Faire venir les gens à la sortie autoroute du zénith en disant que c'est là qu'il y a le moins de monde ? On voit qu'elle ne prend pas cette route le matin avant 9h et le soir à 19h !", s'énerve un internaute. "Et stationner sa voiture au Nord ? Payer le bus pour rester de toute façon bloqué dans les bouchons comme tout le monde ?".