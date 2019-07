Une trentaine d'enseignants manifestent devant le rectorat d'Amiens contre la loi Blanquer

Grève reconductible avec rétention des notes

À l'appel national d'une intersyndicale enseignante (Sud-éducation, CGT-Educ'Ation, le CNT, SNU.EP, SNALC, FCPE), une trentaine de professeurs ont manifesté devant le rectorat d'Amiens ce lundi pour dénoncer les réformes scolaires du ministre Jean-Michel Blanquer.Prévue initialement le jeudi 27 juin, cette manifestation a été décalée ce jour pour coller au report des épreuves du brevet des collèges décidé par le ministre.Parmi les revendications, les organisations syndicales réclament une revalorisation "significative" des rémunérations, le retrait des réformes des lycées et du baccalauréat ou encore le retrait de la loi Blanquer et du projet de loi "Fonction publique".Lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 20 juin 2019 à Nogent-sur-Oise , les professeurs de philosophie ont décidé de se mettre en grève reconductible le 3 juillet.Comme d'autres enseignants correcteurs à l'échelle nationale, ils menacent de retenir les copies et les notes. Concrètement, les professeurs corrigent les copies mais ne rentrent pas leurs notes sur le serveur.Selon le site dédié au mouvement ( Bloquons Blanquer ), à 16h ce lundi, plus de 110 000 copies seraient retenues sur l'hexagone. Aucun chiffre ne ressort pour le moment en Picardie.