Trêve hivernale : les associations se mobilisent à Amiens pour plus de places d'hébergement toute l'année

Il manquerait 200 à 300 places

Réquitionner les bâtiments vides



Un registre pour recenser les personnes fragiles

Ce vendredi 1er novembre, c'est le début de la trêve hivernale. Durant cette période les expulsions des personnes possédant un logement locatif sont interdites et ce jusqu'au 31 mars.Une date symbolique pour les militants du droit au logement qui se sont réunis jeudi soir devant l'hôtel de ville d'Amiens. Une nuit du "sans-abrisme", comme ils l'appellent, pour sensibiliser à la crise du logement d'urgence."À Amiens, tous les soirs des gens dorment dans la rue. La préfecture les loge dans les hôtels, cela coûte très cher et il y a quand même des gens dehors", témoigne Hélène Goasguen, dénévole au DAL 80 (Droit au logement). "Je pense qu'il manque entre 200 et 300 places d'hébergement, mais c'est très difficile d'établir une estimation", poursuit-elle.Comme les années précédentes, la mairie d'Amiens met en place le dispositif grand froid qui se traduit par l'ouverture ponctuelle de lits temporaires supplémentaires. Une initiative insuffisante pour les associations qui dénoncent le manque de places d'hébergement tout au long de l'année. "Il faut penser à ouvrir plus de places en foyer et cesser d'avoir une vision à court terme du logement", affirme la jeune bénévole.Pour les militants du droit au logement, certains bâtiment inoccupés appartenant à l'État pourraient être réquisitionnés. "Ils sont parfois en très bon état et ne servent à rien, pour nous c'est scandaleux de laisser des gens dehors quand il y a des endroits vides", déplore Hélène Goasguen.Ce fut le cas, en février 2019, où le collectif La Brèche et celui du Kass de la Somme ont décidé d'investir un logement vacant appartenant à l'Etat pour en faire un "squat solidaire" et permettre à une quinzaine de personnes dans le besoin d'avoir un toit. Ce fut le cas aussi de la maison Cozette, autre logement vacant d'Amiens qui avait été occupé pendant près d'un an. Les deux squats ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion.Dans le cadre du dispositif grand froid, la mairie d'Amiens a mis en place un registre pour recenser les personnes fragiles et sensibilise les réseaux de voisinage à la vigilance envers les personnes isolées, âgées, en situation de handicap, ou vivant dans la rue.Les inscriptions sur le registre se font en ligne à partir du 2 novembre ou par téléphone au numéro vert de l’Ecoute seniors 0 800 60 50 00.Lors du plan grand froid 2018-2019, la mairie indique que 2 500 personnes étaient inscrites sur le registre des personnes vulnérables.