Tri des déchets : Max AI, le robot intelligent de Veolia, à Amiens

Un robot intelligent est installé sur un site de veolia depuis le mois de juin à Amiens. Il reconnaît et écarte les déchets indésirables de la chaîne de tri.

Une première européenne

«Nous l'avons installé sur une chaîne de déchets fibreux (petits papiers et cartons,NDLR), et on lui demande de reconnaître et d'enlever tout ce qu'on ne veut pas», par exemple des pots de yaourt ou des canettes en aluminium, explique Anne Thevenot, directrice technique et performance France du groupe. «C'est une première européenne sur une chaîne de tri de déchets ménagers», assure Bernard Harambillet, directeur de la branche Recyclage et valorisation de Veolia pour la France, qui n'a pas souhaité préciser le coût d'acquisition et de mise au point du robot.

Des milliers de gestes à l'heure

Max AI est capable d'effectuer 3 600 gestes de tri par heure, un opérateur humain 2 200. Si le robot est opérationnel, Veolia garde tout de même un contrôle du tri car il subsiste encore des ratés dans la reconnaissance des déchets. L'entreprise assure que la présence du robot n'implique pas une éventuelle baisse de l'emploi. Ce secteur emploi de nombreuses personnes en insertion. D'ici 2020, Veolia installera deux robots dans un centre de tri en Loire-Atlantique pour le tri du plastique.