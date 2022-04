Triple homicide à Amiens : le principal suspect serait le conjoint d'une des victimes et le père de l'enfant

L'enquête criminelle ouverte après la découverte des corps sans vie de 2 jeunes femmes et d'un enfant à Amiens se poursuit. Le conjoint de l'une des victimes, principal suspect, est actuellement hospitalisé et ne pourra être auditionné que dans quelques jours.

Dans une conférence de presse ce samedi, le procureur de la République d'Amiens, Alexandre De Bosschère, a apporté de nouveaux éléments sur le triple homicide, qui a eu lieu près de l'ancienne usine Cosserat à Amiens.

Vendredi 15 avril, trois corps sans vie ont été découverts dans un appartement de la rue Maberly. L'enquête criminelle a mis en évidence que les trois victimes sont deux sœurs, respectivement âgées de 25 et 26 ans, et l'autre, est le fils de la plus âgée, un enfant de 3 ans.

D'après les premières constatations, les faits se seraient produits non pas vendredi mais il y a quelques jours. Ce sont des proches qui ont donné l'alerte n'ayant plus de nouvelles depuis trois jours.

Les autopsies qui ont commencé samedi matin, ont montré des traces d'asphyxie et de coups. La plus jeune des sœurs, présente également une plaie par arme blanche au niveau du cou.

"Les soupçons convergent vers le conjoint"

Le compagnon de la sœur aînée, qui était également le père de l'enfant, est le principal suspect à ce stade de l'enquête. " Les soupçons convergent vers le conjoint pour une raison assez simple, explique le procureur, c’est qu’il a tenté manifestement de se suicider après le possible passage à l’acte. On sait que jeudi matin il a provoqué une collision avec son véhicule. Son hospitalisation réside à un accident qui est volontaire. Il a aussi des traces sur lui qui indiquent qu’il a probablement tenté de mettre fin à ses jours avant cet accident".

L'homme de 48 ans est toujours hospitalisé à la suite de l'accident. Son pronostic vital n'est pas engagé mais son état ne permet pas pour l'instant qu'il soit entendu par les inspecteurs.

Toujours selon le Parquet, l'homme n'a jamais été condamné pour des faits de violences. Aucune mesure de probation n'était en cours au moment des faits. Aucune trace de plainte ou de signalement pour violences conjugales sur sa compagne n'a été découverte.

En attendant l'audition du principal suspect, les autopsies et l'enquête se poursuivent.