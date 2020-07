Trois Amiénois écrivent un livre pour préparer les enfants à la rentrée scolaire version covid

Un outil pour les parents

Un trio de choc amiénois

Des mots simples, qui retracent une histoire pas si facile à comprendre. Rappelez-vous : tout a été très vite. Les Français sont passés en un week-end d'une vie normale à un quotidien confiné. De quoi perturber les adultes, mais encore plus les enfants."Le 14 mars, on est à l'école, et le lundi qui suit, on ne peut plus y retourner. Le président dit qu'on est en guerre et les parents se mettent au télétravail du jour au lendemain", rappelle Marie Joubert, auteure du livre pour enfant Drôle de rentrée pour Simon. "Il y a des famille dans lesquelles on n'explique rien, donc les enfants subissent. J'ai voulu dédramatiser et parler avec des mots simples, adaptés aux enfants."Dans ce livre illustré, elle se met à la place de Simon, un petit garçon qui n'est pas retourné à l'école au mois de juin car sa mère a une maladie chronique. La veille de la rentrée de septembre, il est excité de revoir ses copains et raconte ce printemps et cet été si particuliers. L'école à la maison, le télétravail pour les parents, le fait de ne plus pouvoir voir ses amis ni ses grands-parents, puis les gens masqués et les gestes barrières... Toutes ces choses qui ont perturbé son quotidien d'enfants.Maman de deux enfants, ancienne animatrice, et désormais à la tête d'une agence de rédaction, Marie Joubert a su trouver les mots justes pour dire la vérité aux enfants, sans l'édulcorer, mais sans la rendre effrayante. Elle livre là un outil très utile pour engager la discussion entre les parents et les enfants sur un sujet pas toujours facile à aborder.L'idée de ce livre ne vient pourtant pas d'elle. "C'est Corinne Ego qui m'a dit qu'il fallait que je sorte un livre pour enfants sur le covid. Ma première réaction, ça a été de dire que je n'avais pas le temps avec mon entreprise à sauver", raconte-t-elle. "Mais c'est resté dans un coin de ma tête. Finalement je lui ai soumis un premier jet et il n'y a pas eu beaucoup de modifications."Les deux associées décident donc de poursuivre le projet et demandent à un troisième Amiénois, Sébastien Guaquière, directeur artistique, graphiste et illustrateur, s'il veut les rejoindre dans l'aventure. C'est donc lui qui a mis Simon en images. Quelques semaines plus tard, 700 exemplaires sont imprimés et disponibles à la vente, sur Amazon ou chez Martelle pour le moment, peut-être bientôt dans d'autres librairies.