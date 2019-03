Trois directeurs désignés pour assurer l’administration provisoire de l’hôpital Pinel d’Amiens

"Définir un projet stratégique"

Leurs parcours François Maury, actuellement inspecteur général à l’IGAS, a assuré la direction par intérim du CHI de Clermont-de-l'Oise, après avoir dirigé l’hôpital Jeanne de Flandre (CHRU de Lille) et le centre hospitalier de Roubaix. Il a également été directeur général des ARS Poitou-Charentes puis Océan Indien.

Corinne Williams Sossler a quant à elle dirigé l’établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon (Vendée).

Vincent Thomas a notamment assuré la direction de l’EPSM d’Allonnes (Sarthe).

François Maury, Corinne Williams Sossler et Vincent Thomas, tous directeurs d'hôpitaux, ont été désignés pour assurerd'Amiens pourà compter de ce mardi, annonce l'Agence régionale de santé.Durant cette période, les attributions deseront assurées par François Maury. Une direction commune étant mise en place depuis 2013 avecFrançois Maury excercera également la direction de cet établissement. L'ARS précise que celui-ci n'est pas mis sous administration provisoire.L'Agence régionale de santé indique également que Corinne Williams Sossler et Vincent Thomas réaliseront, de manière complémentaire. L’équipe d’administration provisoire sera, en outre, complétée par l’appui du docteur Alain Lopez, psychiatre.Le placement de l'hôpital Pinel sous administration provisoire a été décidé le 22 mars dernier. Dans un communiqué, l'ARS motivait sa décision par "un déficit cumulé de près de 13 millions d’euros et l’absence de perspectives d’amélioration de la situation financière."Les administrateurs provisoires auront donc notamment comme principales missions de "définir un projet stratégique et fédérer et mobiliser la communauté hospitalière autour de ce projet".Pendant 7 mois, le centre psychiatrique Philippe Pinel avait connu une grève difficile des personnels soignants. Ils avaient campé devant l'établissement pendant plusieurs mois pour réclamer des moyens humains et financiers supplémentaires.