Le lycée Delambre-Montagine faisait l'objet d'un blocus ce lundi matin. Plus de 150 personnes se trouvaient devant l'établissement aux alentours de 8h30. Des poubelles ont été incenidés devant le lycée, provoquant l'intervention des pompiers et de la police nationale.



Les feux ont été éteints et trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas leur identité. Il s'agit d'un mineur et deux majeurs. Nous ne savons pas s'il s'agit de lycéens ou de personnes extérieures à l'établissement.