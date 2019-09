Trou d’Amiens : des commerçants toujours dans l’attente d’une indemnisation

Trou d'Amiens, travaux d'électricité / © France 3 Picardie, image Jean-Louis Croci



Des travaux qui rassurent mais lassent les commerçants à proximité

Trou d'Amiens, panneau réalisé par une commerçante / © France 3

"L’impact financier est réel. Il équivaut à un mois de fermeture"



Silence radio du côté de la mairie

Ce lundi matin, les commerces situés à proximité du "trou d'Amiens", situé derrière l’hôtel de ville, sont fermés. En cause, des travaux de remise en état du réseau d’électricité par des agents d’Enédis, qui ont lieu toute la matinée.Ce réseau alimente les commerces et logements de l’immeuble ayant subi les conséquences de l’effondrement de la chaussée. "Ils seront privés d’électricité toute la matinée, mais ensuite, ce sera un retour à la normale. Jeudi matin, nous nous occuperons du gaz", explique le responsable Enédis du chantier qui souhaite rester anonyme.Il reste très compliqué d’accéder à l’entrée des commerces, des barrières de sécurité étant placées devant les vitrines. Tout près de la brasserie la plus touchée par l’effondrement de la chaussée, on aperçoit sur un panneau "le bar est ouvert"."J'ai moi-même posé un panneau commerce ouvert et installé les banderoles en hauteur avec écrit brasserie ouverte", précise Sandra Bécu, gérante de la brasserie "La bonne humeur "qui a du mal à garder le sourire : "cela fait 10 jours que j’ai rouvert, car on a réussi à faire une entrée provisoire au fond de la salle de l’autre côté".Sans préciser le montant, le sujet est sensible pour la gérante de la brasserie : "mon chiffre d’affaire est beaucoup plus faible, depuis que ce trou est apparu, dans la mesure aussi, où j’ai en plus vingt places de restauration en moins".Avec son mari, elle attend avec impatience le 6 octobre, jour de la réderie d’automne, qui doit marquer la fin des travaux. C’est en tout cas ce que leur a annoncé la mairie d’Amiens. Impatients, les gérants réclament des compensations financières à l'équipe municipale et aux assurances : "on demande à connaitre la cause de l’effondrement. L’assurance de la mairie doit apporter une réponse ainsi que la mienne, mais ça tarde à arriver."Les dossiers sont actuellement entre les mains des responsables du service juridique de la mairie. "Les dossiers seront étudiés au cas par cas", explique Michel Collet, responsable de communication de la mairie d’Amiens. Aucun élu n’a souhaité se rendre disponible sur ce dossier des compensations financières des commerçants.