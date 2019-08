Trou d'Amiens : les experts découvrent l'entrée d'une cave médiévale

Plus d'une semaine pour sécuriser la zone

Les ouvriers démontent la véranda de la brasserie "La bonne humeur" lundi 19 août 2019 après l'effondrement de la chaussée une semaine plus tôt. / © Romain Nowicki / FTV



Voyage au centre du trou

Entrée de la cave médiévale découverte le 21 août 2019 après l'effondrement de la chaussée à Amiens / © Amiens Métropole

L'entrée de la cave maçonnée située en dessous de l'excavation formée à Amiens entre l'hôtel de ville et le Beffroi - Août 2019 / © Amiens Métropole

Mise au jour d’une cave médiévale place Léon Débouverie lors d’une exploration délicatehttps://t.co/bkcB9mBXn3 pic.twitter.com/KprES2ZmH0 — Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) August 21, 2019

Depuis la formation d'un trou béant dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 août, difficile de comprendre ce qu'il s'est réellement passé.Seule certitude, il existe bien des caves datant du XIVe à l'endroit où la chaussée s'est affaissée. Au moins 200 ont été répertoriées en 1946 après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais il est difficile de connaître leur état.Pour en savoir davantage, l'exploration du trou devra être réalisée au moyen d'une caméra, mais impossible d'aller plus loin. Il faut d'abord sécuriser la zone et cela prend du temps.La brasserie La bonne humeur est aux premières loges. Lundi, les ouvriers ont donc commencé par démonter la véranda, sachant qu'un bloc de béton, qui supporte la terrasse, est toujours instable. Il faut également enlever les gravats et les morceaux de ferraille accumulés au fond de l'excavation.Ce n'est donc que ce mercredi que l'inspection des cavités a pu commencer, sécurisée par les sapeurs-pompiers du Grimp80, le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux.Les équipes ont découvert un escalier en pierre qui daterait de l'époque médiévale et qui figure déjà sur les anciens plans de la ville. Il mène à une ancienne cave qui aurait pu être remplie par l'effondrement, mais rien n'a été retrouvé pour le moment. "C'est parti en dessous, mais ce qu'il y a encore en dessous on ne le sait pas, est-ce qu'il y a un deuxième niveau de cave, est-ce qu'il y a un reliquat des fondations de l'amphithéâtre du 1er Empire, pour l'instant c'est impossible de le savoir", affirme Baptiste Marchand, archéologue du service d'archéologie préventive de la ville.Les recherches se poursuivent donc. Lundi, un radar de géolocalisation sera envoyé pour déceler la présence éventuelle de cavités.