Le trou de la place Léon Debouverie comblé pour la grande réderie d’automne

Les travaux de comblement de l’excavation place Léon Debouverie, derrière la mairie se terminent pour accueillir dans des conditions normales les rédeux dimanche 6 octobre comme s’y était engagée la direction des services techniques d’Amiens Métropole.Le 12 août, un trou de cinq mètres de profondeur et dix de large s’était formé soudainement devant la brasserie La Bonne Humeur, causé par l’affaissement d’une cave médiévale du Moyen-âge.Après l’exploration de cavité par les services de gestion des risques et d’archéologie préventive d’Amiens Métropole, puis d’intervention de deux sociétés de géo-radars, les travaux de remblaiement ont commencé, suivis du raccordement des différents réseaux (Eau, gaz, électricité, gaz et télécommunication).Une couche de bitume provisoire va être posée sur le remblai, d’ici la fin de semaine afin de rendre à la circulation la place Léon Debouverie et permettre le déroulement de la grande réderie d’automne, organisée par la Fédération des commerçants du centre-ville et l’Association des commerçants du quartier des Halles.Un rendez-vous très attendu à Amiens. Un périmètre qui englobe une cinquantaine de rues et la place Léon Debouverie va accueillir quelques 2 000 exposants et 80 000 visiteurs.Toutefois, les services techniques d’Amiens Métropole interviendront à la mi-octobre pour réaliser des forages, de 80 mm de diamètre dans la chaussée afin d’examiner les anomalies révélées par les géo-radars. En fonction du résultat de ces nouvelles inspections, des mesures techniques seront prises par Amiens Métropole.