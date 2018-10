Le uechi ryu, art martial ancestral enseigné à Amiens

Self-défense

Créée à l'origine pour aider les paysans à se défendre,C'est d'ailleurs un maître originaire de l'île d'Okinawa, Takemi Takayasu, qui l'a enseignée à Christophe Poulain. Il est aujourd'hui l'un des rares professeurs de uechi ryu en Europe.Chaque semaine à Amiens, ses cours attirent une centaine de personnes. "C'est un travail de bio-mécanique, c'est à dire", explique l'enseignant. Le but à la base, c'était la survie. Il y a un côté très pragmatique de self-défense, donc il y a une certaine efficacité qui est recherchée. Ce sont des choses qui ont disparu dans le karaté contemporain."Il leur apprend donc à gagner en souplesse, à connaître leur corps pour encaisser au mieux la douleur, et à s'endurcir. Il aimerait désormais enseigner son art aux plus jeunes. L'année prochaine, il proposera également un cour pour les femmes, à Amiens Nord.► Le reportage complet de Marie Sicaud et Benoît Henrion