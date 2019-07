Université de Picardie : une deuxième session ouverte fin août pour pallier les problèmes d'inscriptions en ligne

Omg l'upjv cette galère 😱 à 4 sur un dossier d'inscription on va y arriver 😂 — balec. (@JinYougie) 8 juillet 2019

gros beug pour l’inscription à l’upjv ça me soule déjà — 𝔥𝔞𝔡𝔢̀𝔰 (@clmctr) 5 juillet 2019



Une deuxième vague à partir du 26 août

Une "galère", des "bug", depuis le 5 juillet et l'ouverture des inscriptions à l'université de Picardie ( UPJV ), l'inquiétude et la colère montaient dans les rangs des étudiants qui partageaient leurs aventures sur les réseaux sociaux. La grande première des inscriptions dématérialisées connaît des couacs. Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à finaliser leurs inscriptions.Alerté par les élus de la Fédération des Associations Etudiantes Picardes ( FAEP ), l'établissement a décidé d'ouvrir une deuxième session pour finaliser la procédure sur la plateforme du 26 août au 15 septembre. De quoi "laisser le temps aux techniciens de régler les problèmes" et se donner un peu d'air alors que la date de clôture initiale était fixée au 16 juillet.