L'Université Picardie Jules Verne annule tous les examens prévus jeudi 9 janvier

[COMMUNIQUÉ OFFICIEL]

L’ensemble des épreuves d’examen (hors concours) organisés ce jeudi 9 janvier 2020 par l’UPJV est reporté à une date ultérieure ! pic.twitter.com/ASlb44pH5w — UPJV (@upjv) January 6, 2020

⚠️/PARTIELS/⚠️



Session B prévue pour l'UFR SHS pour les étudiants ne pouvant aller aux partiels



Le 9 (et peut-être le 10) les partiels sont annulés pour TOUTES les facs



Une solution pour les étudiants abs le 6/7/8 en droit/scpo est en cours



(1/2) — UNEF Amiens Picardie (@AmiensUnef) January 6, 2020

C'est la deuxième fois depuis le début de la grève contre la réforme des retraites que l'Université Picardie Jules Verne décide de reporter des examens. Avant les vacances de fin d'année, ceux de 2000 étudiants de l'UFR de droit et des sciences politiques prévus du 16 au 21 décembre avaient été reportés pour cause de perturbations dans les transports.Cette fois-ci, c'est la totalité des étudiants de l'UPJV, soit 30000 inscrits, qui ne passeront pas leurs partiels jeudi 9 janvier : la direction a décidé de reporter "à une date ultérieure" les épreuves organisées ce jour.Depuis le 6 janvier, les étudiants de l'UPJV passent leurs examens de fin de premier semestre. Des épreuves qui s'étalent sur deux semaines. Mais de nombreux étudiants ont exprimé leurs craintes quant au 9 janvier : jeudi 9 janvier, un nouvel appel national et intersyndical à la grève a été lancé. Avec les perturbations dans les transports annoncées, beaucoup pourraient avoir des difficultés à se rendre sur leur lieu d'examen.La direction de L'université a donc pris la décision de reporter les partiels prévus le 9 janvier. La date retenue n'est pas encore connue.Une décision dont se réjouit l'Unef Amiens Picardie. Le syndicat étudiant avait lancé une pétition pour que les examens de cette semaine soient reportés. Et d'après l'organisation syndicale, ceux du 10 janvier pourraient également subir le même sort.