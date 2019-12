L'Université Picardie Jules Verne reporte les examens de 2 000 étudiants en droit et en sciences politiques

"On avait une semaine complète d'examens organisés. De lundi à vendredi de 8h à 18h", explique Barbara Ameye, directrice administrative de l'UFR de droit et sciences politiques de l'UPJV à Amiens. Mais avec la grève contre la réforme des retraites et ses conséquences sur les transports, de nombreux étudiants ont fait part de leur inquiétude. "Notamment ceux qui n'habitent pas à Amiens. Donc pour permettre à tous les étudiants concernés de pouvoir passer leurs examens, on a décidé de les reporter au mois de janvier".



Une décision qui s'applique aux étudiants en Licence 1, 2 et 3, en Licence pro et en Master 1. Au total, 2 000 inscrits sur les 2 400 de l'UFR passeront leurs épreuves du 6 au 17 janvier 2020.



Un report qui n'aura pas d'incidences sur la suite des cours. "Pour l'instant, même avec ça, on tient le calendrier des enseignements, rassure Barbara Ameye. Les étudiants ne seront pas pénalisés s'ils ne peuvent pas venir aux examens ni dans la suite de leurs cours."



Plane toutefois la crainte que le mouvement social perdure après les congés de fin d'année. "On espère que les examens pourront se tenir en janvier. Dans le cas contraire on avisera au moment venu".