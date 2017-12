Pendant les vacances, des associations d'Amiens organisent des ateliers pour les demandeurs d'asile

Des personnes isolées

Pendant les fêtes, une association d'Amiens organise des ateliers pour les demandeurs d'asile

Intervenants: Lansala Oularé ; Romain Ladent, Président de l'association La Boîte à Projets - France 3 Picardie - Reportage de Perrine Ketels et Gontran Giraudeau. Montage de Mathieu Krim

"On s'amuse, on s'éclate, on oublie !" Le temps de quelques heures, Lansala Oularé met de côté ses soucis. Comme lui, qui vient de Guinée Conakry,, à participer aux activités que proposent plusieurs associations , tous les jours des vacances de Noël."La plupart des personnes sont avec nous depuis le début des vacances, elles n'ont pas de famille, la famille elle est restée au pays d'origine" explique Romain Ladent, président de La Boîte Sans Projet , "à part les amis et des structures associatives, c'est un peu la seule famille ou les seules personnes qu'ils peuvent rencontrer pendant les vacances de Noël."Tous ici ont vécu les mêmes lourdeurs administratives pour être acceptés en France. En mettant en place ces ateliers, qui pourraient se reproduire pendant les vacances de février, l'association ne veut pas seulement créer du lien social : elle veut faire en sorte que