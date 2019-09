Victoire de l'Amiens SC à Metz : “un match qui donne un virage important”

Le but de Guirassy en image ⚽️📸 pic.twitter.com/svxAmYGDou — Amiens SC (@AmiensSC) September 21, 2019



Pour la première fois de la saison, les hommes de Luka Elsner s'imposent à l'extérieur sur le score de 2-1 face à Metz.Un match où les Amiénois ont longtemps dominé grâce à deux but sur corner. Guirassy marque parfaitement le premier de la tête (40'), avant de donner une passe décisive à Dibassy qui conclut le second (54').Les Amiénois peuvent souffler, mais c'était sans compter sur le retour des Messins. Diallo réduit l'écart à 2-1 à la 68e. "Après le but encaissé, j'étais un peu moins serein. Évidemment, à ce moment-là le public pousse, on a été retranchés un petit peu derrière mais on a été capables de tenir", confie l'entraîneur de l'ASC en fin de rencontre. Après avoir tenu tête à Lyon la semaine dernière (2-2) , Luka Elsner estime que l'équipe est sur la bonne lancée. "Faire ce qu'on a fait à l'extérieur n'est pas anodin, c'était un match qui allait donner un virage important à notre saison, un match charnière dans le sens où maintenant il faut mettre notre identité de jeu en place, et montrer de la confiance par rapport à ce que l'on fait."L'Amiens SC remonte ainsi de deux places au classement de Ligue 1 et s'empare pour le moment de la 14e place. Pour les Picards il faudra rester concentrés : deux matchs se jouent la semaine prochaine. Le premier à domicile face à Bordeaux mercredi et le second en déplacement à Angers samedi.