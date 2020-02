Victoires de la musique classique 2020 : l'Amiénoise Camille Pépin sacrée compositrice de l'année

"Je tiens à remercier l'orchestre de Picardie. Je lui dédie cette Victoire". C'est avec ces mots que l'Amiénoise Camille Pépin clôt son discours de remerciements après avoir été désignée meilleur compositeur de l'année lors des Victoires de la musique classique.Cette victoire, la jeune compositrice l'a décrochée grâce à un concerto pour violoncelle et clarinette, The Sound of Trees, une commande de l'Orchestre de Picardie où la jeune femme est restée en résidence entre 2018 et 2019.Il lui a fallu six mois pour écrire son concerto qui avait été joué pour la première fois le 4 novembre dernier, à la Maison de la culture d'Amiens, sous la direction d'Arie van Beek.Avec des études au conservatoire à rayonnement régional d'Amiens, puis au Pôle supérieur et au Conservatoire national supérieur de Paris, la jeune Picarde a trouvé dans la composition "son moyen d'expression le plus immédiat". Avec succès : Camille Pépin a déjà remporté de nombreux prix, écrit une vingtaine d'œuvres et sorti un disque.