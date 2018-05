Victorieux face à Metz (1-0) Amiens se maintient en Ligue 1 pour la saison prochaine

Fin de saison et fin de carrière pour Julien Ielsch

Ce samedi soir, la Licorne était en fête. L'ASC termine la saison à domicile en beauté en l'emportant 1 - 0 face à Metz.Montée en Ligue 2, montée en Ligue 1, maintien dans l'élite,devant des joueurs et un gardien comblé : "C'est une belle communion avec le public".Car auprès du public, c'est l'ensemble du club, joueurs et encadrement qui laisse aussi éclater leur joie "C’est tout aussi historique que la saison dernière …" déclare Simon Lucq, préparateur physique.. Le défenseur amiénois né en 1983, aura connu toutes les montées et s'apprête à entamer sa reconversion. "C’est un club qui me colle à la peau. J’ai la chance que le club me fasse confiance pour la suite. J’ai signé une reconversion pour être éducateur. Maintenant, à moi d’apprendre le métier".Si ce match contre Metz était le dernier de la saison à domicile, il n'en reste pas moins que la compétition n'est pas encore terminée. Il reste un match pour boucler la saison, samedi prochain à Marseille.En attendant,