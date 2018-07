VOIR ou REVOIR l'arrivée de la huitième étape du Tour de France à Amiens

Arrivée de la caravane du @LeTour à @AmiensMetropole sous un soleil ☀️ de plomb ! #14juillet pic.twitter.com/dn7ViEVRIh — Julien HERNANDEZ (@julienhd) 14 juillet 2018

Bariolée et festive, la caravane du Tour de France a fait son entrée en début d'après-midi à Amiens, près deux heures avant l'arrivée des coureurs. Le long des rues s'étaient regroupés supporters et curieux, pressés de voir le passage des sportifs, mais aussi de profiter du spectacle offert par les enseignes partenaires de l'événements, dont les équipes, à bord de véhicules décorés pour l'occasion, distribuent à chaque édition 16 millions d'objets promotionnels (bobs, porte-clefs, échantillons...).Parmi les supporters amiénois présents, massés près des barrières ou juchés en hauteur, un cycliste faisait office de favori : le régional. Le sprinteur n'est pas encore allé décrocher la victoire d'étape depuis le lancement de la compétition le 7 juillet à Noirmoutier-en-l'Île. "Déçu", le Beauvaisien est finalement passé à côté de son sprint.A l'issue de plus de cinq heures de courses, c'est finalementqui l'emporte pour la deuxième journée consécutive. Le Néerlandais précèdeet, tandis que le Slovaque, qui a lancé le sprint de loin, arrache la quatrième place de l'étape. Le Belgeconserve donc le maillot jaune pour le prochain départ. Dimanche, les coureurs se confronteront aux redoutables pavés de Paris-Roubaix.