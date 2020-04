VIDEO. Coronavirus – Confiné, le groupe amiénois Dust sort un clip en reprenant “Imagine” de John Lennon

Un morceau intemporel

C’est comme une parenthèse d’espoir, une bulle dont on ne voudrait plus sortir. Dans une vidéo de cinq minutes publiée mi-avril sur les réseaux sociaux, le groupe Dust interprète le tube réconfortant de John Lennon, "Imagine".Pour envoyer un message d’optimisme sur l’après-confinement, les 4 membres du groupe ont réalisé un clip et enregistré le titre à distance. "Cela fait un mois qu’on ne s’est pas vus. D’habitude, on fait trois concerts par semaine donc ça fait bizarre, reconnaît le chanteur Loïc Van Zon. Alors, on s’est dit qu’on pouvait essayer de jouer un morceau ensemble, sans vraiment l’être".Confinés entre Amiens, Saint-Vaast-en-Chaussée et Paris, les musiciens ont enregistré et filmé le morceau séparément avant de tout rassembler pour le mixage et le montage du clip. Au total, une semaine de travail a été nécessaire pour réaliser la vidéo avec les moyens du bord. "Une fois les images assemblées, on s’est vus ensemble et ça nous a un peu émus. Cela a généré une émotion comme une sorte de nostalgie".Connus pour leurs reprises originales comme la chanson de La Belle et la Bête , les membres du groupe souhaitaient retrouver l’énergie qui les caractérisent avec la chanson "Imagine". "C’est un morceau qui a été composé en 1971 mais il a toujours du sens. On a essayé de l’interpréter avec de la sensibilité. C’était la chanson qui nous parlait le plus en ce moment".À cause de l’épidémie de Covid-19, le groupe a déjà annulé une trentaine de concerts prévus entre mars et mai 2020. Mais pour satisfaire leurs fans, les musiciens devraient organiser un concert live sur les réseaux sociaux la semaine prochaine.