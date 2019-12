VIDEO - Le groupe amiénois Dust reprend La belle et la bête pour son clip de Noël

Depuis 5 ans, Dust clôt l'année avec une reprise d'un chant typique de Noël et le clip qui va avec. Cinq chapitres dans lesquels le groupe amiénois a chanté Mariah Carey Franck Sinatra ou encore Jingle bells "On a des centaines de messages de remerciements. D'autres se passent les clips le soir du réveillon, se réjouit Loïc Van Zon, le chanteur du groupe. On faisait juste ça pour s'amuser sans chercher quoi que ce soit !!". Depuis le rendez-vous est très attendu par les fans et les internautes. Au point qu'en 2018, le clip de la reprise de Jingle Bells a dépassé les 40000 vues. Mais cette année, Dust a souhaité chanter autre chose et investir un autre univers. "Il faut savoir se renouveler, explique Loïc. Alors on s'est dit qu'il y avait une chose très proche de Noël, c'est l'univers Disney et c'est sur ce thème que porteront nos prochains chapitres."Pour ce Noël, c'est la chanson phare de La belle et la bête qui a été choisie.Et comme chaque année, le clip est tourné au Star Coffee d'Amiens par JMG Production , une association amiénoise de production audiovisuelle.Pour battre le record de vues de 2018, c'est sur la page Facebook de Dust qu'il faut aller faire un tour !