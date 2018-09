VIDEO. Il parodie une chanson pour protester contre le projet d'usine d’enrobés de Longueau, près d'Amiens

VIDEO. Il parodie une chanson pour protester contre l’usine d’enrobés de Longueau

La vidéo publiée le 9 septembre sur les réseaux sociaux comptabilise près de 1000 vues. Dans un clip amateur, le chanteur satirique Gaëtan Thomas apporte son soutien aux habitants de Longueau, qui protestent contre l’installation d’une usine d’enrobés sur leur commune.En reprenant la chanson « Laisse Béton » de Renaud, le jeune homme, qui aurait de la famille en Picardie, dénonce les méthodes d’Eurovia-Vinci, en charge du projet. « Le type est arrivé du nulle part pour réciter ses bobards. Faire du bitume près d’une école ça fera pas de mal à tes drôles. La pollution garçon, c’est du bidon. J’ai un projet très écolo pour soutenir la ville de Longueau. Une belle usine de goudron ! Tu lui a dit : « laisse béton ».La vidéo a ensuite été partagée sur la page facebook des opposants au projet. « C’est un cocktail bien craignos qu’ils veulent faire bouffer à tes gosses. Le site choisi comme objectif avoisine une complexe sportif, une crèche, un collège, des maisons » poursuit le parodiste du Maine-et-Loire. Le député de la Somme François Rufin a également partagé la publication sur les réseaux sociaux.Interrogé par nos confrères de France Bleu Picardie , Gaëtan Thomas a confié son intérêt pour la défense de l’environnement: « Je suis attaché à des questions sociétales et environnementales. Quand ce genre d’événement arrive dans une commune, les gens ne se sentent pas concernés donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de relayer ce qui se passe à Longueau pour qu'on en parle au-delà ».Une pétition lancée par les habitants de Longueau a déjà récolté plus de 1700 signatures. Les opposants envisagent même de mener une opération collective de grande ampleur. Un combat parfaitement illustré dans la chanson parodiée : « La morale de cette pauvre histoire, c’est quand t’es tranquille et peinard. Il faut jamais baisser la garde, pas touche à la terre picarde ! »