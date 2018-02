Le jeune Thomas est reparti avec une casquette et des chaussures aux couleurs de Ferrari / © Joe Danel

C'était en mai 2017 au Grand Prix d'Espagne... Le petit fan de Ferrari Thomas Denel était parti d'Amiens pour assister à l'événement sportif grâce aux précieuses économies de ses parents. La famille était loin de s'imaginer qu'elle allait vivre son quart d'heure de gloire...Lors du premier tour, Thomas comprend que son hérosest contraint d'abandonner,. Émouvante, la scène attire l'attention des médias présents sur place. Assailli de questions par les journalistes, le jeune Picard devient une star... et vit un rêve.Il est invité par son idole à passer du temps dans les stands avec lui.La scène est évidemment immortalisée.Les larmes ont non seulement ému la toile mais attiré l'attention des jurys du Laureus Best Sporting Moment Award, un grand prix international de sport pour son 'Meilleur moment sportif'. Pour cette catégorie, le prix récompense "les vraies valeurs du sport et incarnent ce message : le sport a le pouvoir de changer le monde."La vidéo sera soumise à undisponible sur ce lien : https://mylaureus.com/ . Les gagnants seront connus lors d'une