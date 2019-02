VIDEO. Journée des maladies rares au CHU d'Amiens : les aidants racontent leur parcours du combattant

[#MaladiesRares] A l'occasion de la journée mondiale, venez échanger avec les équipes du #CHUAmiens :

- stand d'infos

- conférence sur les nouvelles #thérapeutiques



🗓 28 février

🕔 De 10h à 18h

📍 Hall du Site Sud



➡ https://t.co/EITG8sS6Y6 pic.twitter.com/A1KIfPI1MI — CHU Amiens-Picardie (@CHUAmiens) 21 février 2019

"On tient bon"

Journée des maladies rares au CHU d'Amiens : les aidants racontent leur parcours du combattant

On estime à 3 millions le nombre de Français atteints d'une maladie rare. Ils sont 30 millions en Europe. Derrière ces chiffres,. Celle des malades eux mêmes, mais aussi celle des familles.Pour la journée internationale des maladies rares, le CHU Amiens-Picardie a organisé, ce jeudi 28 février, une série de conférences de 10h à 18h. Justine, 25 ans, était présente. Atteinte du syndrome d'Ehlers Danlos, il n'existepour stopper l'évolution de sa maladie."C'est une maladie. Elle touche le collagène et les tissus conjonctifs, donc le ciment du corps et ça avance par phase", explique la jeune fille. Et son père d'ajouter : "Savoir qu'on ne peut rien faire, c'est très dur pour nous., elle peut se déplacer un petit peu, mais ce n'est pas la vie d'une jeune fille de son âge."L'épuisement psychique des familles, Sébastien et son épouse Céline le connaissent bien., 50 cas recensés en France. Déficience intellectuelle, problèmes de motricité, troubles du comportement... Le couple passe son temps chez les spécialistes : psychomotricienne, ortophoniste ou éducateurs spécialisés."Ce n'est pas toujours simple,, j'ai dû passer à 80% pour pouvoir assurer une partie des suivis d'Agathe, témoigne Sébastien Détournée, président de l'association "Koolen De Vries". Mais on tient bon.". Un vrai problème de santé publique peu pris en compte par les laboratoires, mûs par une logique commerciale."Ces maladies sont tellement nombreuses avec chacune leur particularité qu'il est", explique Gilles Morin, pédiatre-généticien au CHU Amiens Picardie. Mais sont-elles assez rentables pour les laboratoires ? "Non, c'est d'ailleurs ça qui a donné la définition d'une maladie rare qui touche moins d'une personne sur 2000.."Tout comme pour Agathe,. C'est pourquoi le troisième plan national des maladies rares préconise le renforcement du diagnostic pour réduire l'errance médicale.