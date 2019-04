VIDEO. Leïla : “Si j'avais changé Mozart, j'aurais mis une maison de retraite à la place”

Leïla et Havvanur ("Mozart est à nous", 2/15)

Leïla et Havvanur : "Si j'avais changé Mozart, j'aurais mis une maison de retraite à la place"

Moi j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs maisons l'une à côté de l'autre, ça serait bien, ça sera peut-être pas possible.



Moi, j'aurais plusieurs bâtiments collés, et j'aurais mis une maison de retraite à la place.

"Mozart est à nous", une web-série documentaire sur les quartiers Nord d'Amiens

Leïla et Havvanur ont 9 et 10 ans. Elles sont voisines et vont dans la même école. Le grand Mozart, elles connaissent bien. Elles fréquentent l' association le Cadhran depuis toutes petites, pour l'aide aux devoirs et les activités qu'elle propose.Leurs parents les accompagnent à tour de rôle. Elles y ont leurs repères, leurs amis.Et ce jour-là, elles ont dessiné son logo, qui représente la barre Mozart et son monument caractéristique : le château d'eau. Pour mieux parler du changement qui s'annonce.

