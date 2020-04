VIDEO. Les musiciens de l'orchestre de Roye jouent ensemble à distance pour soutenir ceux qui combattent le coronavirus

Un message de soutien

5 minutes et 14 secondes de bonne humeur : la vidéo de l’orchestre d’harmonie de Roye redonne le sourire aux personnes confinées. Publiée sur les réseaux sociaux mardi 31 mars, elle met en scène une quarantaine de musiciens de la formation qui reprennent en chœur la célèbre chanson "Happy" de Pharrell Williams.Malgré la distance, les musiciens amateurs ont chacun enregistré leur interprétation depuis leur domicile. Les vidéos ont ensuite été assemblées par Eric Bourdet, le directeur de l’orchestre de Roye. "J’ai envoyé les partitions à tout le monde la semaine dernière ainsi que les indications de tempo pour que les musiciens jouent en même temps, raconte-t-il. Chacun s’est enregistré puis j’ai passé quatre jours à monter toutes les vidéos pour arriver à ce résultat".En jouant du hautbois sur un transat, du saxophone sur un lit ou de la trompette dans la cuisine, les musiciens de l’orchestre ont relevé le défi de cette interprétation à distance, en s’inspirant de l’orchestre national de France qui s’est lui aussi illustré sur les réseaux sociaux en reprenant le Boléro de Ravel pendant le confinement.D'ordinaire, l’orchestre picard se réunit tous les samedis à Roye pour répéter. Cette habitude ayant disparu avec le confinement, Eric Bourdet a décidé de joindre l’utile à l’agréable : "L’idée c’était de continuer à travailler des morceaux chacun de son côté mais aussi d’adresser un message de soutien aux personnes qui combattent l’épidémie, que ce soient les soignants, les travailleurs ou ceux qui sont touchés".Aux côtés des musiciens de l’orchestre, des élèves de l’école de musique du Grand Roye partagent en vidéo des moments de leur vie quotidienne. Jeux dans le jardin, cuisson de crêpes en famille ou karaoké improvisé : chacun y est allé de son initiative pour animer la vidéo. "On s’est inspiré de l’orchestre national de France mais on voulait aussi montrer des moments de vie, des petits bonheurs du quotidien, ajoute Eric Bourdet, qui dirige également l’école de musique. L’idée, c’est de garder la pêche et de donner une bouffée d’oxygène à ceux qui sont confinés"."Après avoir visionné la vidéo, certains m’ont dit qu’elle avait illuminé leur journée ! conclut-il. C’est toujours ça de gagné".