VIDÉO. “On est en train de jouer notre vie” : le desarroi de Luka Elsner après la défaite de l'Amiens SC contre Metz

"La prochaine glissade risque d'être fatale"

Amiens SC-FC Metz : "La prochaine glissade risque d'être fatale," assène Luka Elsner

Intervenant : Luka Elsner, entraîneur de l'Amiens SC. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Maxime Lictevout et Jean-Louis Croci.



Au pied du mur défensif

Amiens SC-FC Metz : "On a fait un petit pas vers le maintien," confie Alexandre Oukidja

Intervenant : Alexandre Oukidja, gardien de but du FC Metz. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Maxime Lictevout et Jean-Louis Croci.

Amiens SC-FC Metz : "je suis un capitaine honteux et abattu," confie Régis Gurtner

Intervenant : Régis Gurtner, gardien de but de l'Amiens SC. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Maxime Lictevout et Jean-Louis Croci.

C'est "nourri de regrets" que Luka Elsner s'est présenté face à la presse ce 29 février, quelques minutes après la défaite à domicile de l'Amiens SC contre Metz. Ce match décevant contre les promus lorrains, concurrents directs pour le maintien, porte à dix la série de matches sans victoire des Picards en Ligue 1, et les fait chuter de la place peu enviable de relégable à la 19du championnat. Le dernier succès de l'ASC remonte au 2 novembre (16journée) lors de l'accueil du Stade brestois."Quand on est à un moment important de la saison et qu'on passe à côté du match, alors que l'ambiance et le support étaient là, ça touche forcément profondément," a confié le tacticien franco-slovène, amer d'être passé à côté de 3 points essentiels pour le maintien dans l'élite. Toutes les analyses et critiques sont possibles ce soir, parce qu'on a proposé du néant. (...) Celui qui ne saisit pas la gravité de notre situation ne fait clairement pas le bon métier."" assène-t-il.La pente pour arracher le maintien est en effet très accidentée. Avec 22 points à la 27journée, les Picards accusent un retard de cinq points sur Nîmes, le barragiste. "Ce n'est pas une montagne infranchissable, nuance Elsner. Il va falloir la gravir point par point, et bien attachés à la corde ensemble parce que la prochaine glissade sera probablement fatale."Le visage fermé, le coach amiénois assure qu'il comprend les supporters de la Licorne qui, frustrés du résultat du match, on chanté "on est en Ligue 2" ou encore "Luka démission". "L'image sur le terrain n'est celle que les supporters sont en droit d'attendre, a-t-il reconnu. il faut être modeste et humble pour comprendre qu'il y a des choses plus importantes que nous-mêmes, joueurs ou membres du staff. On est la vitrine de quelque chose de plus important. On est en train de jouer notre vie et celles de tous les gens qui sont attachés au club et qui l'ont emmené jusqu'à son niveau actuel."Menés dès la 26minute grâce à une belle frappe enroulée de Farid Boulaya (0-1), l'Amiens SC s'est entêté à recoller au score, en vain. "Les matches nuls, aujourd'hui, ne nous font pas avancer d'un iota. J'avais pensé que jouer comme ça - il fallait gagner et on était derrière au score - permettrait de nous libérer d'un poids," explique Luka Elsner."Sauf que lorsqu'on ne trouve pas les solutions et qu'on s'entête à taper sur le mur défensif au lieu de le contourner, on joue finalement dans le sens de l'adversaire et on perd beaucoup de confiance," concède l'entraîneur, qui ne tient pas l'absence de Sehrou Guirassy (meilleur buteur avec huit réalisations cette saison), suspendu, pour responsable de cette déroute."La confiance nous a lâchés. On a tenté des choses complexes qui favorisaient les contres messins, on était plus proches d'un 2-0 que de revenir au score," ajoute-t-il.Pour le gardien amiénois, Régis Gurtner, "Il faut tout donner lors des onze matches qui restent, ne rien regretter. Là-dessus, vous pouvez compter sur nous, même si ce soir je suis un capitaine honteux et abattu."