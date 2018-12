VIDÉO. Les paisibles étangs de la Somme, filmés en 1939, juste avant la seconde Guerre mondiale

Le filmeur du dernier été (La séquence du filmeur 32/40)

Les paisibles étangs de la Somme, filmés en 1939, avant la seconde Guerre mondiale

1939 a commencé un dimanche, l’un des derniers dimanches heureux avant quatre années d’occupation - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Olivier Sarrazin

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

Avec le soutien de la région Hauts-de-France et du CNC ▶ tous les jours sur le site http://hdf.france3.fr, sur Facebook et Youtube

▶ tous les dimanches à la fin du JT 19/20 à 19h25 sur France 3 Hauts-de-France Si vous aussi êtes en possession de films amateurs, films de famille, films d'entreprise, vous pouvez contacter l'association Archipop au 03 44 22 50 55 ou via contact@archipop.org



C’est dimanche. Et sous les rayons intenses d’un beau soleil d’été,notre filmeur, a choisi d’immortaliser les prairies mouvantes des étangs de la Somme, là où le fleuve creusa jadis des labyrinthes d’eau et de nénuphars.écrit et réalisé par Olivier SarrazinQui est cet homme tranquille qui progresse sous les frondaisons ? Un promeneur solitaire ? Un rêveur d’absolu ? Un pêcheur sans doute. Mais qui, comme le passeur du Styx, est le seul à connaître le chemin du retour.Sur les berges paisibles inondées de soleil, notre filmeur imprime l’image d’Epinal d’une France éternelle.Pourtant en cet été 1939, la France bruisse déjà d’inquiétantes rumeurs venues d’outre-Rhin. La guerre qui va bientôt éclater semble inéluctable, tout comme le courant de la Somme qui dessine ou anéantit les fragiles étangs.Dit-on déjà, à l’époque, que les Français qui ne votent pas sont partis à la pêche ?Cette année 1939 a commencé un dimanche, et notre filmeur filme l’un des derniers dimanches heureux avant quatre années d’occupation.