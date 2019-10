VIDEO. Pastis, le chien de la paroisse de la cathédrale d'Amiens, ne mange pas avant la fin du bénédicité

Pastis en référence au film Camping

Pastis, le chien de la paroisse de la cathédrale d'Amiens âgé de 6 mois - Octobre 2019 / © Don Cédric

Impossible de ne pas fondre devant Pastis ! Le retriever de la Nouvelle-Écosse adopté par Don Cédric connaît déjà bien ses cours de catéchisme.Dans une vidéo postée sur la page Facebook de la paroisse de la cathédrale d'Amiens, on voit le chien âgé de 6 mois attendre sagement la fin du bénédicité avant de manger sa gamelle. "Il sait que quand j'ai dit Amen, il peut manger", confie Don Cédric.Le chien, très docile, n'a mis qu'une semaine à apprendre ce comportement. Postée il y a un mois, la vidéo a dépassé les 12 000 vues. "On a rarement fait autant sur notre page Facebook !!", s'étonne le prêtre de la paroisse.Le retriever de la Nouvelle-Écosse, provenant d'un élevage belge, vit à la paroisse de la cathédrale depuis désormais 4 mois. "Je voulais un chien pour la vie commune. Et puis comme je m'occupe aussi des enfants, je me suis dit que ce serait bien pour eux", explique Don Cédric.Pour son nom, les prêtres voulaient quelque chose d'original. "Il est né l'année des P, et nous, comme on est amateurs de bons whiskys, on était partis sur ça mais on n'a rien trouvé, on s'est donc accordés sur Pastis, en référence au film Camping", révèle-t-il.Nul doute que Pastis continuera d'enchanter les paroissiens et les internautes. "Je suis en train de lui apprendre la position de la prière, annonce Don Cédric. Et il sait checker aussi, ça fait beaucoup rire les enfants !"