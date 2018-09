VIDEO - Quand un musicien d'Amiens reprend I Will Survive en picard

En tournage à la maison éclusière Melba à Lamotte-Brebière près d'Amiens, nos collègues Yolande Malgras et Stanislas Madej ont eu la chance d'assister à la prestation musicale de Jean Caron, un musicien local originaire de Montdidier et basé à Amiens. Seul avec sa guitare, il reprend le tube planétaire I Will Survive de Gloria Gaynor traduit... en picard !!A 43 ans, Jean Caron est un musicien autodidacte. Auteur-compositeur et interprète, il joue de la guitare, de la basse, du chant, des percussions et du clavier. Son style, c'est la chanson française à texte Jean Caron écrit et chante sur des thèmes d'actualité toujours avec une pointe d'humour et de décalage. Le tout dans une ambiance souvent rock.Après avoir fait partie de plusieurs groupes, il sort un album solo en 2012, L'homme s'entête. 10 titres et un clip tourné grâce à du financement partcipatif.Jean Caron joue par ailleurs des percussions au sein d' AMUSéON basée à Abbeville. Cette compagnie de musiciens professionnels est bien connue pour diffuser la musique traditionnelle des Hauts de France en tant que musique actuelle.