VIDÉO. Quand un patron filmait ses employées dans une usine de textile des années 60

Dans ce film, qui capte la vie d'un atelier de textile dans la Somme, tourné par l'un des patrons, tout le monde s'affaire. Le temps d'une seconde, une jeune fille s’arrête et fixe l’objectif : on ne connaît pas son nom, mais elle regarde pour toutes les autres.



Le filmeur et l’ouvrière (La séquence du filmeur, 9/40)

Quand un patron filmait ses employées dans une usine de textile des années 60

Dans les années 60, rare étaient ceux qui possédaient un caméra, dont les patrons d'industrie. Ces derniers n'hésitaient pas à filmer la vie de leur entreprise et leurs employés. - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Corine Zongo-Wable

La séquence du filmeur L'épopée des trente glorieuses, au travers de films amateurs, racontée par François Morel. Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

Avec le soutien de la région Hauts-de-France et du CNC ▶ A partir du vendredi 16 novembre 2018, tous les jours sur le site http://hdf.france3.fr, sur Facebook et Youtube

▶ A partir du dimanche 18 novembre 2018, tous les dimanches à la fin du JT 19/20 à 19h25 sur France 3 Hauts-de-France Si vous aussi êtes en possession de films amateurs, films de famille, films d'entreprise, vous pouvez contacter l'association Archipop au 03 44 22 50 55 ou via contact@archipop.org



Ecrit et réalisé par Corine Zongo-WableNous sommes dans la cour de l. Une, située à l’est du département de la Somme et, comme dans beaucoup de familles industrielles de cette époque, la maison familiale jouxte l’usine.Le filmeur,, reprend la caméra de son beau-père, et la filiation est autant industrielle que filmique., des maisons de briques rouges aux jolies ouvrières.Notremet en scène la sortie des ateliers, les jeunes femmes traversent la cour vélo à la main, souriantes…N’oublions que c’est le patron qui tient la caméra ! Remailleuses, et bobineuses elles viennent de tous les villages environnants, elles font la route ensemble, toujours ensemble.Puis dans l’usine, personne ne semble se soucier de la caméra : notre filmeur-patron s’attarde sur les différentes activités de l’atelier, mais dans quelle intention ? Un avant-goût des caméras de surveillance ?Ici,: on ne connaît pas son nom, mais elle regarde pour toutes les autres.Sait-elle que dans les cours de perfectionnement donnés aux cadres masculins on apprend que "la femme peut faire un travail fastidieux, car elle pense à autre chose" ?Les conseils pour bien “gérer” le personnel féminin ne manquent pas. Il est vrai, qu’à l’époque, on ne parle pas encore de la charge mentale des femmes.L’avenir de la libération féminine n’est peut-être pas encore pour demain...