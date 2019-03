VIDEO - La violente agression de Holden Anderson, des Gothiques d'Amiens sur Julien Desrosiers des Boxers de Bordeaux

Inadmissible!!!! Honteux!!!!

Saison terminée pour Julien Desrosiers, joueur emblématique du hockey français et un mec super!

Tous à @Mériadec dimanche!!

Jugez par vous même la violence du geste! @LigueMagnus @BoxersBordeaux @LesGothiques @Gillis4214 @EspritBoxers pic.twitter.com/Xp9paZ1hpF — Musiquenscene France (@musiquenscene) 7 mars 2019

Communiqué. Suite aux événements qui se sont déroulés lors du match 4 de la série Amiens-Bordeaux ce mercredi 6 mars, et suite au rapport des arbitres qui a été établi à l’issue de la rencontre, la CIRJ se réunira exceptionnellement ce soir : https://t.co/SBHJQ6ecWn #SLMHockey — SynerglaceLigueMagnus (@LigueMagnus) 7 mars 2019

La fin de ce match 4 des quarts de finale de Ligue Magnus avait été tendue. Un match pourtant remporté par les Gothiques d'Amiens 4 buts à 3 sur la patinoire bordelaise. Une fois le coup de sifflet final donné, une bagarre générale éclate sur la glace. Un peu à l'écart de la mêlée, Holden Anderson, le défenseur canadien de l'équipe amiénoise. Il est rejoint par l'attaquant bordelais Julien Desrosiers. Le ton monte entre les deux joueurs. Et subitement, le joueur picard fait une prise de judo à Desrosiers qui tombe la tête la première sur la glace. Un geste violent, comme le montrent deux vidéos tournées par des internautes et postées sur Twitter :Julien Desrosiers reste inconscient une dizaine de minutes avant d'être emmené à l'hôpital. Le joueur bordelais souffre d'une entorse acromio-claviculaire de stade 2 et d'une commotion cérébrale avec perte de connaissance. Pour lui, la saison est terminée. Il est arrêté 3 semaines minimum. Sur sa page Facebook , le club des Boxers indique qu'il "se réserve le droit de porter plainte et d'entamer des poursuites judiciaires" :Interrogé par nos confrères de France Bleu Gironde , Thierry Parienty, le président des Boxers de Bordeaux, a réclamé de la fermeté quant à ce genre de geste : "c'est la première fois qu'il y a un geste aussi violent depuis cinq ans que je suis dans le hockey. C'est une prise de judo. Mais ce n'est pas un tatami, c'est de la glace. Julien Desrosiers aurait pu y laisser une partie de sa moelle épinière. Il faut être vraiment vigilant et ferme sur ce genre d'attitude."En milieu d'après-midi, le club des Gothiques a indiqué qu'Holden Anderson est suspendu :Une réunion extraordinaire de la commission des infractions aux règles de jeu a été convoquée ce jeudi soir.