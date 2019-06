VIDEO. Visite guidée de la nouvelle piscine Aquapôle d'Amiens

Découvrez la nouvelle piscine Aquapôle d’Amiens lors des portes-ouvertes

Avec les fortes chaleurs annoncées en cette fin du mois de juin, l’inauguration du centre aquatique Aquapôle ne pouvait pas mieux tomber. Inaugurée le 28 juin, la piscine organise ses portes-ouvertes samedi et dimanche pour permettre au public de visiter les nouvelles infrastructures et de souscrire des abonnements.Si vous êtes curieux mais que vous ne pouvez pas assister aux portes-ouvertes, vous pouvez découvrir le site en images avec le reportage ci-dessous, tourné par notre équipe lors de l'inauguration.Le centre aquatique a été construit rue Alexandre Dumas, au sud d'Amiens, à la place de l’ancienne piscine datant de 1974.Les premiers curieux pourront donc découvrir trois espaces. L’espace forme avec ses machines cardio et sa salle de fitness, l’espace bien-être avec hammam et sauna. Et bien sûr, l’espace aquatique qui compte un bassin sportif de 25m, un bassin ludique, un bassin aquasport, des jeux aquatiques et un bassin extérieur de 50m.Ce dernier, inauguré par le nageur Jérémy Stravius en personne, sera ouvert toute l’année avec une eau chauffée à 28 degrés. « En hiver, les gens pourront y nager dès 7h du matin avant d’aller au travail et ils pourront y accéder avec une entrée située à l’intérieur pour ne pas avoir froid » précise Damien Veta, le directeur du site. Le centre aquatique proposera des tarifs abordables : 5,40 euros pour les adultes et 3,80 euros pour les enfants. Mais pour se baigner, il faudra attendre l’ouverture officielle de la piscine, qui est prévue le mercredi 3 juilletà partir de 10h du matin.