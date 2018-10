Le 4 novembre des prétendantes vont s'affronter pour le titre de Super Mamie Amiens. Elles ont plus de 45 ans, elles doivent démontrer un équilibre entre vie familiale, professionnelle, associative et bénévolat. Et qui dit Super Mamie! dit aussi avoir une passion, voilà pour les critères de sélection. Lors de cette cérémonie, cinq candidates aux talents divers (chanteuse, musicienne, comédienne, sportive) se mesureront lors de trois épreuves chronométrées.



Sophie Darel, l'ex-présentatrice et Fabienne Ollier, la créatrice du concept des élections de Super Mamie seront présentes. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.