Viol et meurtre d'Elodie Kulik : 30 ans de réclusion criminelle requis à l'encontre de Willy Bardon

Devant les jurés de la cour d'assises de la Somme à Amiens, l'avocat général a requis 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Willy Bardon. Le chef d'accusation est désormais enlèvement et séquestration suivis de mort. Une peine de sûreté des deux tiers a été réclamée.L'acquittement a été requis pour le viol et meurtre de la jeune femme. Selon l'avocat général, il n'y a pas suffisamment de "preuves" pour établir la présence de Willy Bardon à Tertry sur la "deuxième scène" du crime, à six kilomètres de la voiture accidentée d'ElodieKulik.Depuis le début du procès il y a 13 jours, les jurés ont entendu 47 témoins et experts à la barre et écouté les quelque 180 auditions menées par les enquêteurs.Avant de mourir, Eldoie Kulik avait eu le temps d'appeler les secours, un enregistrement glaçant de 26 secondes considéré comme la pièce maîtresse du dossier. Un appe au secours écouté à de nombreuses reprises au cours du procès. Derrière les cris de la jeune femme, deux voix mascilines sont perceptibles. Les deux hommes entendus sur l'enregistrement "font forcément partie de ses ravisseurs" et "le seul proche" qui est "reconnu sur la bande" par plusieurs témoins est Willy Bardon, selon Anne-Laure Sandretto, l'autre avocat général.Willy Bardon n'a cessé de répéter qu'il est "étranger à ces faits" et qu'il n'était sur aucune des deux scènes de crime.En dehors de l'enregistrement, il n'y a pas de preuve "scientifique" qui prouverait la culpabilité de Willy Bardon. Mais son comportement durant l'enquête l'accable, selon Me Sandretto : son "angoisse" à chaque audition de témoin, ses "multiples mensonges devant les gendarmes et juges d'instruction pour se défaire de sa proximité avec Wiart". Tout comme sa personnalité trouble d'homme qui peut être violent et obscène avec les femmes.En 2010, Grégory Wiart, dont l'ADN a été retrouvé sur la scène de crime, avait été désigné comme l'un des violeurs de la jeune femme. Il est mort en 2003 dans un accident de voiture.Un troisième homme, la fameuse deuxième voix entendue sur la bande son de l'appel au secours d'Elodie aux pompiers, n'a toujours pas été identifié.