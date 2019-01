Visiter Amiens à l'époque gallo-romaine, c'est aujourd’hui possible grâce à une application

Une application téléchargeable gratuitement

Un vaste forum occupé aujourd'hui par la place Gambetta, un temple impérial, un amphithéâtre de plus de 12 000 places, situé sous l'actuel hôtel de ville, voilà à quoi ressemblait le centre de Samarobriva, le nom latin d'Amiens à l'époque gallo-romaine, il y a 2 000 ans.Cette modélisation la plus proche possible de la réalité historique a été réalisée d'après documents, par une start-up amiénoise, OCTUS . Elle révèle ainsicomme une"Ce qui est intéressant dans cette ville, c'est son équipement culturel avec ce théâtre qui est situé derrière la gare " souligne Cyrille Chaidron, président de la start-up.Cinq stickers géants seront implantés dans les prochains jours dans l'hyper centre de la ville pour marquer les sites accessibles via l'application "". Il suffit de la télécharger, quelque soit le smartphone. Elle est gratuite."On scanne le sticker. L'application va le détecter et placer par exemple l'amphithéâtre à sa place" explique Charles Fourdrignier, développeur web.Grâce à la réalité augmentée, Amiens dévoilera son patrimoine plurimillénaire et personne ne pourra plus ignorer que la "", la Voie Romaine,