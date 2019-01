Des voiturettes électriques pour les enfants handicapés d'un IEM d'Amiens

"C'est un formidable cadeau", a confié la directrice de l'IEM St Exupéry d'Amiens lors de la remise des deux voiturettes électriques par Kiwanis, Les Ambianis, une association amiénoise qui vient en aide aux enfants handicapés et malades.Grâce à ces deux bolides, les enfants atteints de troubles moteurs pris en charge dans la structure vont pouvoir travailler sur leur handicap de façon ludique.Intervenir sur la sociabilisation, la coordination des membres, faire de la rééducation : les fonctions à la fois thérapeutiques et pédagogiques de ces voiturettes électriques ne font aucun doute pour Francine Gressus, éducatrice spécialisée à l'IEM St Exupéry. Elle est interrogée par nos confrères de France Bleu Picardie Les voiturettes électriques ont trouvé là une nouvelle utilité. Elles avaient déjà envahi les services de chirurgie pédiatriques de nombres d'hôpitaux pour accompagner les enfants au bloc opératoire. Abbeville , Chantilly, Coquelle, Valenciennes... On ne compte plus les centres hospitaliers quii se sont équipés de ces engins.L'association Kiwanis Les Ambianis