À vos crayons ! Les inscriptions au concours régional des Hauts-de-France de BD sont ouvertes

Le concours est ouvert à tous

résider dans la Région Hauts-de-France

ne pas avoir été publié dans une revue professionnelle

dans une revue professionnelle ne pas avoir gagné une des éditions précédentes dans la catégorie pour laquelle la personne candidate

À l'occasion des 24es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens qui se dérouleront les 1er et 2 juin 2019, l'association On a Marché sur la Bulle propose aux amateurs de participer au concours régional de BD, dont le thème cette année est «».Pour s'inscrire, il suffit de remplir ces trois critères :Les candidats doivent produire 1 à 2 planches de bande dessinée maximum traitant du thème imposé «».Le tout devra être livré au local de l'associationÀ la clé, un bon d'achat de 150€ pour les gagnants de chaque catégorie et des entrées gratuites au festival pour tous les participants.Remise des prix leContact :147b rue Dejean, 80 000 Amiens03.22.72.18.74Chaque année, les rencontres de la BD font le plein ...