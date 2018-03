Whirlpool : ils demandent une augmentation, ils obtiennent... un sèche-linge

"Heureusement qu'on ne travaille pas dans une boucherie, ils nous auraient proposé un rosbif !", ironise un représentant de la CGT. "On avait demandé 700 euros d'augmentation générale, en sachant qu'on ne les obtiendrait pas. Mais l'année dernière, en demandant ça, on avait obtenu 4%."



Une augmentation de salaire pour les derniers mois d'activité de Whirlpool, c'est ce qu'espéraient obtenir les délégués syndicales à la fin des négociations annuelles obligatoires. Finalement, ils n'auront obtenu qu'un treizième mois réel et... un sèche-linge. "En fait, ils estiment le prix d'un sèche-linge, et considèrent que c'est une augmentation.", explique le délégué syndical.



Les syndicats préviennent, ils sont près à mener d'autres actions : "Ils ne nous mettront pas à la porte dans cinq mois sans rien nous donner."