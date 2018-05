Whirpool Amiens a produit ses derniers sèche-linge cette nuit

Ils ont improvisé un pot sur le parking de l'usine tôt ce matin à la sortie de leur tour de production : les ouvriers de l'équipe de nuit de Whirpool Amiens ont fabriqué les derniers sèche-linge piacrds de la marque.200 pièces en une nuit. Mais c'est le dernier qui a suscité le plus d'émotion : beaucoup ont l'ont filmé ou photographié alors qu'il partait de la chaîne de la production. Tous l'ont signé. Whirpool Amiens , c'est défintivement terminé : l'usine, dont la production est délocalisée en Pologne, ferme ce jeudi 31 juin. Un pot de départ est organisé en matinée. Une petite fête qui porte mal son nom pour les 278 salariés et les nombreux intérimaires.Demain, venrdedi 1er juin, le repreneur, Nicolas Decayeux, installera sa société WN sur le site. L'entrepreneur picard produira des casiers réfrigérés et des pièces pour voitures électriques.Mais si la première chaîne de production est déjà arrivée dans l'usine, l'activité ne démarrera qu'en septembre . Que font donc faire les 184 employés repris pendant 3 mois ? Aucune information ne nous a été communiquée à ce propos. Tout juste sait-on que certains sont actuellement en formation.