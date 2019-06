Avec ou sans WN, le gouvernement veut une nouvelle “reprise” de l'ancien site Whirlpool d'Amiens

En sous-texte : WN n'y arrivera pas seul

Le dossier Whirlpool Amiens a toujours été éminement politique et l'actualité continue de s'accélérer. Au lendemain du placement en redressement judiciaire de la société WN de Nicolas Decayeux, qui avait repris le site il y a un an avec le soutien de l'Etat et des élus locaux, le gouvernement annonce "une reprise prévue pour le 21 juin". Le délai - très court - aurait été fixé par l'administrateur judiciaire."On doit trouver des candidats à la reprise du site", a déclaré la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances Agnès Pannier-Runacher. Elle s'exprimait à l'issue d'une "réunion de travail" à Amiens, avec les élus locaux et le président de région Xavier Bertrand notamment. Hier, l'avocat de WN considérait qu'"on a six mois (...) pour travailler sur le redressement de l'entreprise". Aujourd'hui, la secrétaire d'Etat n'écarte pas totalement le repreneur en cessation de paiement, mais elle semble considérer que Nicolas Decayeux n'y arrivera pas seul.L'appel à candidature "peut aussi concerner ceux qui sont aujourd'hui présents sur le site", note la ministre. "C'est simplement porter un ou plusieurs projets qui, mis ensemble, permettent de donner une pérénité au site."Plus de 180 salariés travaillent actuellement chez WN. Leurs salaires sont garantis au moins pour le mois qui commence. S'ils sont restés silencieux à l'annonce du placement en redressement judiciaire, ils doivent se réunir sur le parking de la société ce midi. L'avocat des ex-salariés Whirlpool Fiodor Rilov, qui souhaite entamer des poursuites contre le groupe américain et WN, est lui aussi attendu à Amiens.