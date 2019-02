Ynsect lève 110 millions d'euros pour la construction de son usine d’élevage près d’Amiens

BREAKING NEWS: Nous sommes très fiers de vous annoncer notre levée de fonds de 125 millions de dollars. Le tour de table le plus important sur le marché mondial des protéines alternatives. https://t.co/wRyDmnGMon pic.twitter.com/td2gKSoMOU — Ÿnsect (@Ynsect) 21 février 2019

Une production écologique

L'entreprise française Ynsect, qui revendique un statut de leader mondial des protéines alternatives, a annoncé jeudi 20 février une levée de fonds de 125 millions de dollars soit 110 millions d'euros. L’objectif : développer la production d'insectes pour l'alimentation animale et les engrais organiques.Cet investissement, qui représente "le plus grand tour de table hors Etats-Unis" dans les protéines alternatives selon le PDG Antoine Hubert, doit permettre de construire un site d'élevage d'insectes dans la commune de Poulainville, à la périphérie d'Amiens.L'entreprise avait déjà une ferme à Dole, dans le Jura, et un siège basé à Evry, près de Paris. Elle espère, grâce à cette nouvelle ferme verticale, baptisée Ynfarm, prévue pour être mise en service en 2021, produire jusqu'à 20.000 tonnes de farine d'insectes. "On pourra probablement faire significativement plus car on a une grande réserve foncière sur le site de Poulainville", se réjouit M. Hubert, dans un entretien à l'AFP. Cette "fermilière" devrait embaucher environ 70 personnes.L'entreprise, dotée d'un carnet de commandes de 70 millions de dollars pour les quatre prochaines années, produit cette farine pour des animaux domestiques (chiens et chats) et les poissons d'élevages, "du saumon à la crevette, en passant par la truite ou le bar", précise M. Hubert. Selon lui, l’alimentation des chiens, chats et poissons représente plus de 100 milliards sur les 500 milliards de dollars que représente le marché mondial de la nourriture animale. Il chiffre le marché des fertilisants à 200 milliards de dollars.L'entreprise a sélectionné un petit scarabée, le molitor, pour ses qualités nutritionnelles et sa capacité de reproduction, laquelle "peut monter très fortement grâce au fait qu'il aime bien vivre en groupe", selon M. Hubert.La démarche présente également un intérêt sur le plan environnemental: les protéines d'insectes utilisées en aquaculture peuvent se substituer à la farine et à l'huile de poisson. Ces matières premières sont fabriquées à partir de la pêche minotière (sardines, anchois), souvent pointée du doigt pour mettre en péril la sécurité alimentaire des populations de pays en voie de développement.La majorité des investisseurs historiques d'Ynsect (Bpi Ecotechnologies, Quadia, Demeter et Vis Vires New Protein Ventures) participent à ce nouveau tour de table mené par Astanor Ventures, avec IdInvest Partners, BPI large Venture, Crédit Agricole Brie Picardie, Caisse d'Epargne Hauts-de-France et Picardie Investissement (France), Finasucre et Compagnie du Bois Sauvage (Belgique), Talis Capital (UK), Happiness Capital (Hong Kong) et un family office singapourien.