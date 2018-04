Zéro déchets : distribution de lombrics ce mercredi à Amiens

Le défi en question Le défi zéro gaspi à Amiens, c’est : 6 mois de pesée pour un objectif de - 25 % de déchets (peson et sac fournis),

des économies financières : jusqu’à 300 € d’économie par an,

16 ateliers pratiques gratuits : savoir trier, faire son compost, limiter ses emballages, réparer soi-même, cuisiner les restes, faire ses produits ménagers, etc,

4 rencontres avec les autres participants et Amiens Métropole,

un accompagnement par une association spécialisée,

un lot final pour remercier les participants au défi. ► Bon à savoir : Amiens Métropole verse également une subvention aux habitants pour l’acquisition d’un dispositif de compostage individuel (30 euros maximum) et de compostage collectif (en fonction du nombre de foyers concernés). Les documents sont téléchargeables sur le site amiens.fr.

Et si vous vous lanciez dans le lombricompostage ? Écologique, sans odeur et praticable quel que soit votre type de logement, il contribue à une démarche zéro déchet et zéro gaspillage. L'association amiénoise En Savoir Plus organise aujourd'hui une distribution de vers place René Gobelet. Deux membres de l'association seront là toute la journée pour vous initier au lombricompostage. Que vous ayez uncomposter est à votre portée ! Mais comment s’y prendre ? Comment s’organiser ? Quel matériel choisir ? En fonction de quels critères ? L'association répond à toutes vos questions, vos craintes et vos besoins.Ce sont les vers de l'association elle-même qui seront distribués. En effet, les vers, qui se nourrisent de matières décomposées, ont la particularité de se reproduire très vite !Deux ateliers ont déjà été organisés les 17 et 29 mars par l'association dans le cadre du50 foyers ont participé à l'expérience.Fondée en 1992 à Amiens, En Savoir Plus est uneSpécialisée dans l’accompagnement de projet, lason expertise porte sur la transition énergétique, la biodiversité et les liens entre santé et environnement.RSE,syndrome du manque de nature... l'association s'adresse à tous types de publics, de la collectivité au citoyen.